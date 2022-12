Raggruppamento a via del Cardellino: “Netti miglioramenti per i Draghetti del Terni Rugby”

Il minirugby protagonista al campo dei Draghi in via del Cardellino. Raggruppamento a Terni per oltre 120 bambini delle categorie Under 7-9-11-13 con protagonisti i piccoli rugbisti di Terni Rugby, Corciano, Foligno, Tuscia e Ternana Rugby. Ottimo l’atteggiamento dei piccoli Draghi, seguiti in particolare dai coach Valerio Timpano e David Gentili, che hanno mostrato una bella sinergia e organizzazione quando sono stati chiamati a giocare insieme ai piccoli del Foligno, dando dimostrazione del miglioramento fatto in questi mesi di lavoro, sia dal punto di vista individuale sia di squadra.

Questo il commento del direttore tecnico Luca Giglio: “Un concentramento giocato su livelli molto alti, grazie anche a un’immediata alchimia trovata con i compagni di giornata biacoazzurri, a cui vanno i nostri complimenti per la qualità tecnica dei loro piccoli atleti. Riguardo alle compagini dei Draghi, entrambe le squadre messe in campo hanno evidenziato dei netti miglioramenti in tutti gli aspetti su cui si è lavorato in questi due primi mesi e mezzo. Tutti i ragazzi hanno giocato con carattere, mettendo in mostra una bella attitudine nella sfida individuale, sia in attacco che in difesa. I Draghetti hanno rispettato tutti i principi del rugby, peccando solo nell’organizzazione di gioco, che vedremo comunque di migliorare nelle prossime settimane. Alla luce di quanto visto in campo domenica, non possiamo che essere soddisfatti e ottimisti per il futuro, il lavoro svolto da tutto lo staff tecnico è stato fino ad oggi molto buono, e i margini di miglioramento sono ampissimi. Ringrazio Valerio Timpano, David Gentili, Leonardo Calabrese e Federica Giovannicci per l’ottimo lavoro svolto con i ragazzi e per l’entusiasmo, il sostegno e la disponibilità messi al servzio del progetto Terni Rugby”.

Nel complesso una bellissima e soleggiata giornata di sport che ha visto la partecipazione di tantissimi bambini provenienti da Umbria e Lazio e che ha evidenziato ancora una volta i valori di questo bellissimo sport. Per i piccoli del Terni Rugby i margini di miglioramento sono enormi e i tecnici sono sicuri che i Draghetti ci daranno grandi soddisfazioni nei raggruppamenti a venire.