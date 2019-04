Draghi a Terni, U16-18 in trasferta. Camuzzi, Passero e Martinelli con la selezione umbra

Tornano al campo di via del Cardellino i Draghi dell’Italica Seniores di coach Mario Pariboni che per la terzultima gara di campionato sfidano la Lazio Cadetti Rugby con calcio d’inizio alle ore 15.30. A riposo i bambini del minirugby mentre le Juniores sono impegnate fuori Terni. A Todi l’Under 18 contro Legia Invicta (ore 12) e a Chieti l’Under 16 contro la Polisportiva Abruzzo (stesso orario). A Treviso la selezione regionale Under 14 è stata protagonista in settimana, 24-25 aprile, del 10° Trofeo Città Pieve di Soligo – Prosecco Cup e nei 24 convocati del tecnico regionale Fabrizio Fastellini c’erano anche i giovani Draghi Edoardo Camuzzi, Flavio Passero e Flavio Martinelli. La selezione umbra si è classificata al 5° posto dopo le vittorie nel girone contro Udine, Noceto, I Boce del 99, il pareggio contro gli irlandesi del Mullingar e l’unica sconfitta contro Montebelluna, poi vincitore del torneo. I ragazzi ternani si sono distinti egregiamente e sono andati a segno con Martinelli (meta contro Montebelluna nel match perso 5-14 e segnatura decisiva contro Piave nella partita vinta 5-0), e con Passero che ha realizzato ben tre mete contro Castellana nella partita terminata 26-0 per gli umbri.