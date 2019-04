Draghi in trasferta a L’Aquila, minirugby e U12-14 a Foligno. Lunedì “Rugby in Quartiere”

Quattro giornate al termine del campionato di Serie C Girone G e i Draghi dell’Italica Rugby sono impegnati in trasferta in casa dell’Unione Rugby L’Aquila. Chiudere in crescendo il torneo ottenendo più punti possibile e scalare posizioni in classifica è l’obiettivo dichiarato dal coach Mario Pariboni. All’andata i Draghi si aggiudicarono la partita con un sofferto 8-7 finale. A riposo le formazioni Juniores Under 16 e Under 18 mentre il minirugby, l’Under 12 e l’Under 14 saranno a Foligno per il 7° MinifestOval “Luigi Coraggi”. Sono iscritte al torneo squadre provienti da Abruzzo (Avezzano), Lazio (Tusciarugby, Amatori Civita Castellana, Appia Rugby, Polisportiva Lazio), Marche (Macerata, Legio Picena, Fermo), Toscana (Rufus San Vincenzo, Siena, Cus Siena, Valdichiana, Molon Labe, Vasari Arezzo) e naturalmente Umbria (Rugby Perugia, Terni Rugby, Gubbio, Città di Castello, Orvietana, Foligno, Sparvieri, Tigri Umbria). Da segnalare anche la prima giornata dedicata al progetto “Rugby in Quartiere” lunedì 15 aprile dalle ore 16 alle 18 al Parco di Campomaggiore. Due ore all’aria aperta con i coach del Terni Rugby per conoscere in maniera assolutamente gratuita i principi fondamentali della palla ovale e per ripopolare parchi e quartieri, luogo per eccellenza di aggregazione di bambini e ragazzi.