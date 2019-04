Matteo “Bubu” Paolucci tra i 50 top Under 17 italiani. A Parma il raduno Nord vs Centro-Sud

Matteo Paolucci, giovane pilone della Juniores Under 18 dell’Italica Rugby cresciuto nel settore giovanile dei Draghi, è stato convocato per uno stage congiunto tra le Selezioni Nazionali Under 17 di Nord e Centro-Sud che si terrà dal 18 al 20 aprile alla Cittadella del Rugby di Parma. A dirigere il raduno sarà l’allenatore della Nazionale U17 Paolo Grassi che per l’occasione ha selezionato cinquanta giovani atleti, 25 provenienti da club del Nord e 25 provenienti da club del Centro-Sud. Matteo Paolucci (per tutti semplicemente Bubu) è nato nel 2002 e dopo le convocazioni nelle selezioni regionali degli anni passati, da questa stagione è stato scelto dal Responsabile dell’Area Tecnica della Fir Francesco Ascione per frequentare il Centro di Formazione Permanente di Prato. Con grande soddisfazione di tutto il club del Terni Rugby e della franchigia Italica Rugby, Matteo Paolucci entra di fatto nella top 50 degli atleti italiani under 17.

Ecco i nomi dei giocatori selezionati da Paolo Grassi:

ATLETI NORD

ANDREOLI RICCARDO (RUGBY VIADANA 1970)

BALESTRACCI MATTIA (PRO RECCO RUGBY)

BALESTRIERI PIETRO (AMATORI PARMA RUGBY CLUB)

BELTRAME RICCARDO (RUGBY PETRARCA)

BIGNARDI EMANUEL (KAWASAKI RUGBY CALVISANO)

BIZZOTTO VALERIO (RUGBY BASSANO 1976)

CENEDESE GIOVANNI (INIZIATIVE-VILLORBA RUGBY)

COLLA MATTIA (RUGBY PARMA F.C.1931)

CUOGHI ANDREA (MODENA RUGBY 1965)

FORONCELLI PAUL MARIE (RUGBY VICENZA

GARBISI ALESSANDRO (MOGLIANO RUGBY 1969)

GENOVESE RICCARDO (KAWASAKI RUGBY CALVISANO)

LAZZARIN FILIPPO (RUGBY PETRARCA)

MARINI GIULIO (MOGLIANO RUGBY 1969)

MATTIOLI LUCA (RUGBY PARMA F.C.1931)

ORTOMBINA ALESSANDRO (VERONA RUGBY)

PILOTTO ROBERTO (BENETTON RUGBY TREVISO)

RODINA PIETRO (BIELLA RUGBY CLUB)

SABATIELLO GABRIELE (RUGBY ROVATO)

SCRAMONCIN TOMMASO (RUGBY BASSANO 1976)

SHARKU BETIM (BENETTON RUGBY TREVISO)

SOTTANA DAVIDE (MONTEBELLUNA RUGBY 1977)

SPIRONELLO EMMANUEL (MOGLIANO RUGBY 1969)

TARCHIANI LEONE (RUGBY MILANO)

TENEGGI NICOLO’ (VALORUGBY EMILIA)

ATLETI CENTRO SUD

BUCHALTER LUCA (UNIONE RUGBY CAPITOLINA)

CALCAGNI RICCARDO (AMATORI RUGBY ASCOLI)

CREA ALESSIO (G.S. FIAMME ORO RUGBY ROMA)

CRISTIGLIO LEONARDO (LIVORNO RUGBY. )

DELL’ERARIO PIER VINCENZO (RUGBY SAMBUCETO 2008)

FRANGINI LAPO (TOSCANA AEROPORTI I MEDICEI)

FUSARI ARTURO (G.S. FIAMME ORO RUGBY ROMA)

GIGLI FILIPPO MARIA (G.S. FIAMME ORO RUGBY ROMA)

JANNUEL MATTEO (OYONNAX, FRA)

LEONE LUCA (CUS FERRARA RUGBY)

MAGNI GIANMARCO (CAVALIERI UNION R.PRATO SESTO A)

MARUCCHINI GIULIO (RUGBY PERUGIA)

MAZZANTI MATTIA (RUGBY PIEVE 1971)

MAZZEI PIETRO (ELBA RUGBY)

NICITA ALBERTO (G.S. FIAMME ORO RUGBY ROMA)

PAGNANI LUCA (ROMAGNA R.F.C.)

PANI LORENZO (CAVALIERI UNION R.PRATO SESTO)

PAOLUCCI MATTEO (TERNI RUGBY)

PESCI DENEKE (TOSCANA AEROPORTI I MEDICEI)

PILATI NICCOLO’ (FRASCATI RUGBY CLUB 2015)

POPESCU MIHAI MILOUD (RENO RUGBY BOLOGNA)

SGHINOLFI WILLIAM (CAVALIERI UNION R.PRATO SESTO)

TOMASELLI GIANLUCA (LIVORNO RUGBY)

WIGLEY NATHANIEL (DERBY, ING)

VACCARI FLAVIO PIO (UNIONE RUGBY CAPITOLINA)