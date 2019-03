Camuzzi, Martinelli e Passero tengono alta la bandiera rossoverde al Festival delle Regioni

La selezione umbra Under 14 era a San Benedetto per il Festival delle Regioni con Camuzzi, Martinelli, Passero a rappresentare in campo tutto il club rossoverde. Bella vittoria 29-17 contro Marche Nord nella prima partita. Nella seconda la maggiore prestanza della formazione Marche Sud porta alla sconfitta per 7-34. “Grande soddisfazione, onore e gloria ai ragazzi ternani – spiega il coach dell’Under 14 del Terni Rugby, Roberto Golfetto – orgogliosi di Flavio Martinelli man of the match della selezione, una prestazione esemplare la sua oggi in campo. Bella prestazione anche di Passero e Camuzzi che hanno giocato entrambi i match senza mai essere sostituiti”.