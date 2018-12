L’Italica seniores vince in casa della Lazio terza in classifica. Decisivi i calci di Frittella

Splendida vittoria in trasferta dell’Italica Rugby Seniores che si impone 27-22 sul campo della Lazio Rugby Cadetta, terza forza del campionato, nonostante l’assenza dell’ultimo minuto di Monicchi per influenza. Partita decisa dai calci piazzati di Frittella, impeccabile dalla piazzola, che centra i pali in tutte e tre le trasformazioni delle mete segnate da Giorgi (due) e Giorgini, più due calci di punizione. La Lazio segna quattro mete ma ne trasforma solo una e nonostante la reazione nel finale, complice il giallo a Carapis, non riesce a riprendere i Draghi della franchigia di Terni-Young Rieti-Guardia Martana. Pronti via e il XV di Pariboni scappa sul 13-0 con la meta di Giorgi trasformata e i due calci dell’estremo. Ritorno della Lazio con due mete ma il primo tempo si chiude ancora con la segnatura di Giorgi e la precisione chirurgica del calcio del numero 15. In apertura di secondo tempo va a segno Giorgini e con i 2 punti messi dalla piazzola il punteggio è 12-27. Non bastano alla Lazio le due mete nel finale per rovesciare il risultato. Soddisfatto coach Mario Pariboni: “Abbiamo giocato con ordine, un elogio particolare alla prima linea costituita da Arca-Molinari-Carapis 60 anni in tre. E’ stata una bella partita, veloce e con tanti cambi di gioco. Da parte nostra, la risposta che mi aspettavo dopo la vittoria di misura con l’Unione Rugby L’Aquila di domenica scorsa. Abbiamo sciupato, ma abbiamo gestito molto bene il pallone. I calci di Frittella ci hanno fatto vincere, bisogna migliorare ancora su alcuni aspetti ma oggi non poso rimproverare niente ai ragazzi”.

LAZIO RUGBY CADETTA – ITALIA RUGBY SENIORES 22-27

ITALICA RUGBY SENIORES: Frittella, Tulli, Giorgi, F. Giorgini, Palmeri, S. Pica, Gobbo, S. Novella, Simeoni, Canulli, M. Novelli, Baiocco, Arca, Carapis, Molinari. In panchina: Pieramati, G. Giorgini, Lidi, Savignani, D. Pica, Cardinali, Pietrelli.

PUNTI: 8′ mt Giorgi tr Frittella, 12′ cp Frittella, 18′ cp Frittella, 24′ mt Lazio tr, 36′ mt Lazio, 38′ mt Giorgi tr Frittella, 65′ mt Giorgini tr Frittella, 75′ mt Lazio, 78′ mt Lazio