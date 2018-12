I Lions Alto Lazio mettono a nudo le lacune difensive dell’Italica Juniores Under 18

Delusione e amarezza per la Juniores Under 18 dell’Italica dei coach Diamanti e Pelagalli che al campo Pontenaia di Todi affrontava la FTGI Rugby Lions Alto Lazio. Partita gestita meglio dai viterbesi che con poche giocate, ma rapide e decise, mettono in evidenza le lacune tecniche della difesa dell’Italica che comunque non molla e tiene in mano per lungo tempo il possesso del pallone. “Quattro mete annullate e qualche assenza di troppo fanno sì che la partita prenda una piega sbagliata e irrecuperabile – spiega coach Diamanti – peccato perché sembravamo pronti per fare il salto di qualità invece rimane l’idea di un’occasione fallita”.