Gli Juniores dell’Italica a Jesi con la selezione regionale umbra

La selezione Under 16 regionale umbra gioca a Jesi, in un bellissimo impianto, contro Marche 1 e Marche 2. L’Umbria schiera due formazioni diverse nelle due gare per dar modo a tutti i giocatori di entrare in campo. “Prima partita sottotono a causa della bravura dell’avversario ma anche di una poca consapevolezza dei propri mezzi. Molto meglio la seconda parte contro Marche 2 in cui i ragazzi prendono fiducia e ritrovano il gioco e il punteggio” racconta coach Sergio Depretis. I giocatori dell’Italica in campo: Armeni, Camuzzi, Caselli, Coppari, Menicocci, Muti e Spera. Tutti positivi nel contesto generale con Camuzzi e Caselli sopra le righe. Bella giornata e buona occasione per crescere.