Sconfitta per la nuova franchigia Under 16 Terni Rugby-Young Rieti-Guardia Martana

La nuova franchigia Under 16 composta da Terni Rugby, Young Rieti e Guardia Martiana inizia la stagione con un pesante risultato negativo e torna a casa con molti punti sulle spalle. In realtà la squadra inizia bene la partita sfiorando la prima marcatura ma subito dopo è l’Arnold Rugby di Roma a passare in vantaggio. “Da quel momento la ci siamo abbattuti e abbiamo smesso di giocare come sappiamo e possiamo fare – commenta coach Sergio Depretis – il resto dell’incontro è stato tutto in discesa per i nostri avversari. Sicuramente il fatto di avere avuto qualche giocatore non in perfette condizioni fisiche ha influito sul morale. Ma dobbiamo subito dimenticare gli alibi perché il gruppo c’è e può fare meglio di oggi”. Prossimo incontro per i ragazzi dell’Under 16 domenica 7 ottobre contro la Pol. Lazio Junior 2.