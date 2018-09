Esordio per la franchigia Under 16 a Roma contro l’Arnold Rugby

Esordio in campionato per la franchigia Under 16 composta da Terni Rugby, Young Rieti e Guardia Martana allenata da coach Sergio Depretis. A seguito della nuova disposizione introdotta della CTF, relativamente al Campionato Under 16, che prevede una formula sperimentale per i Comitati dell’Area 4, l’attività viene strutturata su due Fasi. Una Prima Fase di Qualificazione, a cui partecipano tutte le squadre iscritte, disputata nell’ambito regionale ed una Seconda Fase suddivisa su due livelli meritocratici: Interregionale 1 di Area 4 a cui accedono le squadre che superano la Fase Qualificazione; Fase Regionale per le restanti squadre. Nella prima giornata in programma domenica 30 settembre alle ore 11 i ragazzi di Terni, Rieti e Massa Martana (che il Comitato indica come Curiana Rugby in attesa di svelare il nome della nuova franchigia) saranno di scena al Centro Sportivo Almas di Roma ospiti dell’Arnold Rugby. L’esordio casalingo domenica 7 ottobre contro la Polisportiva Lazio Rugby Junior 2. Al Campionato Under 16 sono iscritte 22 squadre suddivise nei quattro gironi, secondo il Ranking della s.s. 2017/2018:

Girone 1: Frascati, Arnold Rugby, Rugby Roma Olimpic Club, Arvalia Villa Pamphili 2, FTGI Curiana Rugby, Pol. Lazio Rugby Junior 2

Girone 2: Unione Rugby Capitolina, Primavera Rugby, FTGI Lions Alto Lazio, Neo Ostia Rugby, Arieti Rugby Rieti, FGTI Colleferro Appia 2

Girone 3: Arvalia Villa Pamphili 1, FTGI Colleferro Appia 1, Pomezia Torvaianica Rugby, FTGI Lega Latina Rugby, FTGI Harpastum Rugby, Roma Legio Invicta XV 2

Girone 4: Roma Legio Invicta 1, Pol. Lazio Rugby Junior 1, Unione Rugby Capitolina 2, Cisterna Rugby Club, Roma V° Rugby

FASE DI QUALIFICAZIONE

PRIMO TURNO (30 settembre, 7-14-21-28 ottobre 2018)

4 Gironi: Formula all’italiana con partite di sola andata. La posizione nel Ranking della S.S. 2017/2018 determina il criterio per disputare gli incontri in casa e fuori (l’incontro tra due squadre prossime nel ranking si giocherà in casa della meglio piazzata), comunque ogni squadra disputerà almeno due incontri in casa.

1° GIORNATA GIRONE 1 (30 settembre 2018 ore 11)

Frascati – Arvalia Villa Pamphili 2

Pol. Lazio Rugby Junior 2 – Rugby Roma Olimpic Club

Arnold Rugby – FTGI Curiana Rugby

2° GIORNATA GIRONE 1 (7 ottobre 2018 ore 11)

FTGI Curiana Rugby – Pol. Lazio Rugby Junior 2

Rugby Roma Olimpic Club – Frascati

Arvalia Villa Pamphili 2 – Arnold Rugby

3° GIORNATA GIRONE 1 (14 ottobre 2018 ore 11)

Rugby Roma Olimpic Club – Arvalia Villa Pamphili 2

Frascati – FTGI Curiana Rugby

Arnold Rugby – Pol. Lazio Rugby Junior 2

4° GIORNATA GIRONE 1 (21 ottobre 2018 ore 11)

Pol. Lazio Rugby Junior 2 – Frascati

FTGI Curiana Rugby – Arvalia Villa Pamphili 2

Arnold Rugby – Rugby Roma Olimpic Club

5° GIORNATA GIRONE 1 (28 ottobre 2018 ore 11)

Rugby Roma Olimpic Club – FTGI Curiana Rugby

Arvalia Villa Pamphili 2 – Pol. Lazio Rugby Junior 2

Frascati – Arnold Rugby

Al termine di questo turno, tutte le squadre formeranno ulteriori 5 Gironi di merito in base alla posizione in Classifica. Ai gironi A e B si può accedere solo con una squadra, nel caso la stessa Società si trovi nella posizione di qualificare due squadre potrà accedervi solo con la squadra meglio classificata o che reca l’identificativo più basso.

SECONDO TURNO (18-25 novembre, 2 dicembre 2018)

Girone A – 1^ Gir. 1 – 1^ Gir. 3 – 2^ Gir. 2 – 2^ Gir. 4

Girone B – 1^ Gir. 2 – 1^ Gir. 4 – 2^ Gir. 1 – 2^ Gir. 3

Formula all’italiana, partite di sola andata. La posizione nel Ranking della S.S. 2017/2018 determina il criterio per disputare gli incontri in casa e fuori (l’incontro tra due squadre prossime nel ranking si giocherà in casa della meglio piazzata), comunque ogni squadra disputerà almeno un incontro in casa.

Le squadre dei Gironi A e B si incontreranno in gara unica, in casa della migliore classificata il 9 dicembre 2018 secondo il seguente schema:

1° / 2° posto – 1^ Gir. A vs 1^ Gir. B

3° / 4° posto – 2^ Gir. A vs 2^ Gir. B

5° / 6° posto – 3^ Gir. A vs 3^ Gir. B

7° / 8° posto – 4^ Gir. A vs 4^ Gir. B

Si determina quindi una classifica che individuerà le squadre che si qualificano al girone Interregionale 1 di Area 4 (in quota proporzionale alle squadre totali dell’Area e quelle presenti in Regione) e quella che andrà allo spareggio che si giocherà con turno di andata e ritorno il 16 dicembre 2018 ed il 13 gennaio 2019

Girone C – 3^ Gir. 1 – 4^ Gir. 2 – 5^ Gir. 3 – 5^ Gir. 2

Girone D – 3^ Gir. 2 – 4^ Gir. 3 – 5^ Gir. 4 – 6^ Gir. 2 – 4^ Gir. 1

Girone E – 3^ Gir. 3 – 4^ Gir. 4 – 5^ Gir. 1 – 3^ Gir. 4 – 6^ Gir. 3

Formula all’italiana con partite di sola andata. La posizione nel Ranking della S.S. 2017/2018 determina il criterio per disputare gli incontri in casa e fuori (l’incontro tra due squadre prossime nel ranking si giocherà in casa della meglio piazzata), comunque ogni squadra disputerà almeno due incontri in casa. Date: 18-25 novembre, 2-9-16 dicembre 2018

SECONDA FASE

INTERREGIONALE 1

Trofeo Area: Trofeo dei Tre Mari

Durata: 20 gennaio – 05 maggio 2019

Partecipano: Le 8 squadre qualificate dalla Fase Qualificazione, suddivise in due Poule Territoriali da 4

Formula: Ognuna delle due Poule giocherà con formula all’italiana con gare di andata e ritorno (6 giornate). Verranno inoltre giocati 4 turni, di sola andata, con formula conference, in cui ogni squadra di una Poule disputerà una gara con le quattro squadre dell’altra Poule (4 giornate). Nella formula conference ogni squadra disputerà due gare in casa e due in trasferta. Al Termine dei dieci turni, sommando i punti delle due formule, le squadre 1e Classificate delle due Poule disputeranno una finale di Area.

Finale 12 maggio 2019

1a Classificata Poule A vs 1a Classificata Poule B gara unica in campo neutro

La squadra Vincente si aggiudica il Trofeo dei Tre Mari e partecipa alla Fase Nazionale

FASE REGIONALE

Durata: 20 gennaio – 05 maggio 2019

Partecipano: Tutte le squadre che non si qualificano all’Interregionale 1. Ciascun Comitato può organizzare uno o più gironi Regionali composti da almeno 5 squadre; per la definizione si può ricorre a squadre di Regioni limitrofe, rispettando il criterio della vicinorietà. Nel Lazio le squadre verranno suddivise in due fasce di merito individuate con i risultati dei primi due turni. Un primo girone A a sei squadre concorrerà per la qualificazione al Trofeo Interregionale Roberto Campagna. Tutte le altre concorreranno all’aggiudicazione del Trofeo Regionale “Coppa Lazio”.

Finali di Area 4 per l’aggiudicazione Trofeo “Roberto Campagna”. Vi partecipano le due Prime Classificate del girone A del Lazio, la squadra Prima Classificata della Campania, la prima classificata dell’Abruzzo, la Prima Classificata della Puglia e la Prima Classificata della Sicilia

Quarti di Finale: 19 e 26 maggio 2019

Incontri di andata e ritorno

Q1 – Lazio 1 vs Campania

Q2 – Lazio 2 vs Abruzzo

Semifinali

26 maggio 2019 Gara unica in campo neutro: S1 – Puglia vs Sicilia

2 giugno 2019 Gara unica in campo neutro: S2 – Vincente Q1 vs Vincente Q2

Finale 9 giugno 2019

Gara unica in campo neutro: Vincente S1 vs Vincente S2

La Vincente si aggiudica il Trofeo “Roberto Campagna”

Durata Campionato

Fase Qualificazione: dal 30/09/2018 al 13/01/2019

II Fase: dal 20/01/2019 al 09/06/2019