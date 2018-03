Il Torneo Caligiuri della Selezione Umbra Under 14: ecco come sono andati i Draghi

Selezione Umbra Under 14 al Torneo Caligiuri, un importante appuntamento dopo il Torneo di Prato lo scorso novembre quando i ragazzi della formazione regionale si erano scontrati con i pari età di Veneto, Emilia e Toscana. Importante per fare un punto sui progressi registrati proprio grazie al confronto, a quattro mesi di distanza, con le stesse selezioni regionali avversarie. Dopo aver perso con Emilia 2 (2 mete a 0) e vinto con Toscana 1 (1 meta a 0), gli umbri hanno affrontato la seconda classificata dell’altro girone e cioè il Veneto 2 perdendo 3 mete a 0, ma risultato a parte il bilancio di coach Luca Mion è molto positivo: “Si è vista una crescita notevole da novembre a oggi, visto che abbiamo affrontato le stesse formazioni di allora posso dire di aver visto miglior gioco e maggior iniziativa dei singoli. I ragazzi hanno avuto la sfrontatezza di provare quello che i rispettivi Club gli hanno insegnato”. Il confronto con le altre selezioni già affrontate nel mese di novembre ha permesso di avere un valido termine di paragone per misurare anche il lavoro dei singoli Club fino a questo punto della stagione. “La prima partita è stata senza dubbio la più complicata – prosegue coach Mion – perchè era la prima e perchè i ragazzi erano più chiusi e timidi. Man mano abbiamo visto cose interessanti: esaltazione dei singoli giocatori insieme a qualche problema di organizzazione difensiva e offensiva, ma grande merito ai Club”. Infine abbiamo chiesto a coach Mion un parere sui singoli giocatori del Terni Rugby impiegati nella Selezione regionale: “Molto positivo il torneo di Cipolla che è stato impiegato sia come mediano di apertura che di mischia ed ha ben figurato, mettendo da parte la timidezza iniziale, mettendo in mostra capacità individuali e capacità di prendere decisioni. Il pilone Scatena è stato molto incisivo. Il secondo centro Senise molto in difficoltà nella prima partita poi ha tolto il freno mano ed è andato via spedito. Lisi ha fatto male la prima partita, ma fisicamente è a buon punto anche se tecnicamente deve crescere. Di Leonardo è forte a livello fisico e sugli impatti, si perde un po’ nello spazio e nella lettura della situazione ma è comprensibile, parliamo di ragazzi Under 14 che hanno una lunga strada davanti”.