I colori rossoverdi protagonisti con la Selezione Umbra al Festival delle Regioni

Due partite e due vittorie per la Selezione Umbra Under 18 al Festival delle Regioni che si è svolto a L’Aquila. Primo storico successo contro le selezioni di Campania e Sicilia, che consentono così ai ragazzi di coach Fabrizio Fastellini di proseguire la striscia positiva cominciata il 3 febbraio contro le Marche. Due mete (dei ternani Marinangeli e Armeni) e due trasformazioni (del perugino Benda) hanno consentito agli Umbri di piegare 14-0 la Campania. Mentre il match contro la Sicilia è finito 5-0 ed è stato deciso dalla meta del perugino Caruso. Grande prova in particolare degli avanti umbri che hanno giocato due match di grande qualità sia in attacco che in difesa, mentre la linea dei trequarti è stata ottima in fase difensiva ma con qualcosa ancora da migliorare sotto l’aspetto offensivo. I ragazzi del Terni Rugby che hanno preso parte alla competizione sono Lorenzo Armeni, Andrea Caparvi, Riccardo Marinangeli, Filippo Niculae. Come detto a decidere la partita contro i campani proprio due ragazzi del Terni Rugby, Armeni e Marinangeli. Ecco il commento del pilone rossoverde Riccardo Marinangeli sul torneo: “È stata sicuramente una bella esperienza, ci siamo confrontati con due buone squadre e nel complesso le partite sono andate bene. Oltre ad averle vinte entrambi, siamo riusciti a creare una buona difesa e anche nei punti d’incontro abbiamo fatto un buon lavoro. Bene anche in mischia chiusa e rimesse laterali. L’unica pecca è stata in fase di possesso: spesso eravamo piatti e non riuscivamo quindi a sfruttare le superiorità numeriche. Personalmente non ho avuto problemi a giocare con ragazzi di altre società perché con la stragrande maggioranza gioco insieme dall’Under 14 e in partite come quella di domenica fa piacere rincontrarsi”.