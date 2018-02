Cinque Draghi al Festival delle Regioni e Paolucci alle selezioni per l’Accademia

La rappresentativa di rugby dell’Umbria nella giornata di sabato si è recata in trasferta a Tirrenia per il Festival delle Regioni. La manifestazione era riservata ai giocatori di categoria Under 16 e tra i convocati del tecnico Fabrizio Fastellini c’erano anche i giovani Draghi Edoardo Armeni, Filippo Camuzzi, Andrea Massini Coppo, Matteo Paolucci e Damiano Santoni. Solo Armeni, Camuzzi e Massini sono scesi in campo oggi insieme ai compagni di squadra provenienti da Rugby Perugia, Città di Castello, Gubbio e Sparvieri. Paolucci e Coppo Massini hanno dovuto rinunciare per infortunio. “E’ stata una gran bella esperienza per i ragazzi – ha detto il coach del Terni Rugby Sergio Depretis, allenatore della Curiana U16 – una manifestazione di alto livello e che per noi è stata sicuramente molto stimolante, anche se di fronte avevamo squadre molto attrezzate e preparate”. I ragazzi umbri sono scesi in campo contro Lazio 1 e Toscana 1 in partite con tempi da 30 minuti ciascuno e 10 minuti di intervallo. Non ha preso parte, come detto, Matteo Paolucci bloccato da un infortunio. Il giovane atleta ternano avrà comunque modo di mettersi molto presto in mostra. Il ragazzo è stato convocato per partecipare alle selezioni per l’Accademia Giovanile di Prato Under 18 e tutto il club del Terni Rugby gli fa ovviamente il più sincero in bocca al lupo.