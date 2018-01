Super Frittella e dodici mete dei Draghi de La Supergomma al Guardia Martana

Splendida domenica di rugby alla Casa dei Draghi in Via del Cardellino. Giornata iniziata di buon mattino con l’iniziativa voluta dal Club per rendere più accoglienti gli spogliatoi, la cucina e la tensostuttura. Ovviamente, occhio anche all’allestimento del terzo tempo che da lì a poche ore sarebbe stato protagonista della lunga giornata rugbistica. Alle 11 sono scesi in campo gli Under 16 della FTGI Curiana Rugby che hanno affrontato i pari età del Cisterna Rugby. Partita non facile per i ragazzi della franchigia che hanno dimostrato tanti limiti caratteriali, intimoriti da un avversario numericamente e fisicamente imponente. Amareggiato il commento di coach Sergio Depretis: “Abbiamo rinunciato al gioco sin dal primo momento. In realtà l’avversario non ha fatto nulla di particolare ma oggi bastava anche un mediocre ordinario per battere la franchigia”. E’ toccato ai Draghi risollevare l’umore del popolo ovale ternano. Alle 14.30 i rossoverdi de La Supergomma Terni Rugby sono scesi in campo contro il Guardia Martana. Partita dominata dai rossoverdi di Mario Pariboni che tengono alto il ritmo, sono dominanti in touche e reggono la pesante mischia degli ospiti. Ordinati e precisi negli attacchi sullo stretto, i Draghi muovono palla sulla trequarti e bucano costantemente la difesa avversaria segnando spesso e volentieri a largo. Alla fine della partita saranno 12 le mete messe a segno da Giorgini e compagni, di cui 9 (percentuale del 75%) trasformate da un Frittella strepitoso, autore anche di due mete personali e un drop praticamente da metà campo appena appena corto. Il Guardia Martana ci mette tanto impegno, ma poco può di fronte all’evidente supremazia del Terni Rugby. Proprio Frittella apre le marcature dopo dieci minuti e nel primo tempo segnano anche Canulli, Giorgi, Carapis e di nuovo Giorgi. Nel secondo tempo vanno in meta tre volte Giorgini, di nuovo Canulli, Giorgi e Frittella, e anche il pilone Arca entrato dalla panchina. Per il Guardia un cartellino giallo all’estremo Moncanu a metà ripresa e null’altro segnato sul tabellino. Evidentemente soddisfatto il coach del Terni Rugby Mario Pariboni: “Oggi si è visto gioco senza palla, movimento in mezzo al campo, concentrazione, decisione e velocità, ma soprattutto un ottimo raccordo tra i due reparti. Voglio fare un elogio a Frittella, ha giocato una grande partita con due mete e tutte quelle trasformazioni, dando anche grande sicurezza dietro. Le mete sono venute da azioni corali o da pressione e recupero palla. Credo che i ragazzi si siano divertiti e abbiano fatto divertire il pubblico sugli spalti. A me oggi hanno fatto divertire parecchio”.

LA SUPERGOMMA TERNI RUGBY – GUARDIA MARTANA RUGBY 78-0 (29-0 pt)

LA SUPERGOMMA TERNI RUGBY: Frittella, Petrucci, Giorgi, Carapis, Lidi, Giorgini, Gobbo, Novelli, Simeoni, Canulli, Giovenali, Lausi, Diamanti, Natalini, Piergentili. In panchina: Arca, Isidori, Benedetti, Baiocco, Morbidoni, Vergani, Pietrelli. Allenatore: Pariboni

GUARDIA MARTANA RUGBY: Mocanu, Boschetti, Profida, Nucciarelli, Lucaroni, Proietti, Morelli, Amadio, Batini, Palazzari, Paradisi, Ciavola, D’Alba, Marinelli, Macorre. In panchina: Cinnirelia, Santi, Rossi, Cardarelli. Allenatore: Capotosti

PUNTI: 10′ mt Frittella, 17′ mt Canulli, 21′ mt Giorgi tr Frittella, 25′ mt Carapis, 31′ mt Giorgi tr Frittella, 45′ mt Giorgini tr Frittella, 50′ mt Canulli tr Frittella, 58′ mt Arca tr Frittella, 60′ mt Giorgi tr Frittella, 66′ mt Giorgini tr Frittella, 72′ mt Frittella tr Frittella, 84′ mt Giorgini tr Frittella

NOTE: 65′ cartellino giallo Mocanu

RISULTATI 9° GIORNATA SERIE C2 UMBRIA-MARCHE

Foligno Rugby – Città di Castello Rugby 36-27 (5-1)

Unione Orvietana – Rugby Gubbio 13-50 (0-5)

Fabriano Rugby – Perugia Rugby Senior 10-57 (0-5)

La Supergomma Terni Rugby – Guardia Martana Rugby 78-0 (5-0)

CLASSIFICA

La Supergomma Terni Rugby 42

Perugia Rugby 37

Rugby Gubbio 33

Foligno Rugby 23

Guardia Martana Rugby 14

Unione Orvietana 10

Città di Castello Rugby 10

Fabriano Rugby 1

(Gubbio, Foligno e Orvietana 4 punti di penalizzazione)