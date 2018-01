Draghi e Curiana U16 a Terni. Sabato tutti al campo per renderlo più accogliente

Tornano a casa i Draghi de La Supergomma Terni Rugby dopo la lunga pausa invernale e la prima di ritorno, con vittoria, in casa del Città di Castello. Domenica alle ore 14.30 sul campo amico di Via del Cardellino, i rossoverdi di Mario Pariboni ricevono il Guardia Martana dall’alto dei 37 punti in classifica con cui comandano il girone umbro-marchigiano di Serie C2 con 5 lunghezze di distacco sul Perugia, impegato sul campo del fanalino di coda Fabriano. Il Gubbio è impegnato ad Orvieto, mentre chiude il quadro delle partite della 9° giornata il match tra Foligno e Città di Castello. Domenica di rugby al campo di Via del Cardellino anche con i ragazzi della FTGI Curiana Rugby Under 16 che scendono in campo alle ore 11 contro il Cisterna Rugby. Intanto il Club invita tutti i sostenitori del rugby ternano a recarsi sabato al campo di Via del Cardellino dalle ore 9 alle 17. “Iniziativa voluta per far sentire il campo come casa – spiegano dalla società – e le case ogni tanto hanno bisogno di essere sistemate”. Un impegno che tutto il Terni Rugby vuole prendersi per rendere la struttura ancora più accogliente, proprio come una vera casa, anche e soprattutto in vista della 9° edizione del Trofeo Santovalentino riservato al mini-rugby categorie Under 6-8-10-12 in programma domenica 11 febbraio. “Pensiamo di sistemare spogliatoi, cucina e tensostruttura, oltre naturalmente a dare una pulita al campo”. Ovviamente pranzo tutti insieme incluso. Come consuetudine.

9° GIORNATA SERIE C2 UMBRIA-MARCHE

Foligno Rugby – Città di Castello Rugby

Unione Orvietana – Rugby Gubbio

Fabriano Rugby – Perugia Rugby Senior

La Supergomma Terni Rugby – Guardia Martana Rugby

CLASSIFICA

La Supergomma Terni Rugby 37

Perugia Rugby 32

Rugby Gubbio 28

Foligno Rugby 18

Guardia Martana Rugby 14

Unione Orvietana 10

Città di Castello Rugby 9

Fabriano Rugby 1

(Gubbio, Foligno e Orvietana 4 punti di penalizzazione)