Eleonora ancora in Azzurro: la Ricci nella rosa delle 32 per il 6 Nazioni

C’è anche il pilone ternano Eleonora Ricci dell’Umbria Rugby Ragazze in prestito al CRAT Universida La Coruna nella lista delle 32 atlete inserite dal Commissario Tecnico della Nazionale Femminile Andrea Di Giandomenico nella rosa per il prossimo Torneo Femminile del 6 Nazioni. Lunedì 22 gennaio sarà diramata la lista delle 23 selezionate per i primi due incontri che si ritroveranno a Reggio Emilia. L’esordio nella competizione è fissato allo Stadio Mirabello domenica 4 febbraio, alle ore 18.30, contro l’Inghilterra, squadra detentrice del Trofeo. Una settimana dopo l’Italdonne sarà in campo al Donnybrook di Dublino (ore 13.00 locali) contro l’Irlanda.

Di seguito le 32 atlete inserite nella rosa azzurra

SARA BARATTIN

Nata a: Treviso; Il: 11.09.1986

Ruolo: Mediano di Mischia

Club: Iniziative Villorba Rugby

Caps: 77

ILARIA ARRIGHETTI

Nata a: Cernusco sul Naviglio (MI); Il: 2.03.1993

Ruolo: Terza Linea

Club: Stade Rennais Rugby (FRA)

Caps: 30

MELISSA BETTONI

Nata a: Borgosesia (VC); Il: 7.05.1991

Ruolo: Tallonatore

Club: Stade Rennais Rugby (FRA)

Caps: 41

ELISA BONALDO

Nata a: Brescia; Il: 14.09.1996

Ruolo: Tre quarti centro – Ala

Club: Rugby Colorno

Caps: 3

JESSICA BUSATO

Nata a: Treviso; Il: 3.11.1993

Ruolo: Mediano di Apertura

Club: Iniziative Villorba Rugby

Caps: 1

BIANCA MARIA COLTELLINI

Nata a: Milano; Il: 6.11.1998

Ruolo: Flanker

Club: Gloucester-Hartpury (ING)

Caps: esordiente

ARIANNA CORBUCCI

Nata a: Frascati (RM); Il: 15.11.1995

Ruolo: Mediano di Mischia

Club: Frascati Rugby Club 2015

Caps: esordiente

CHIARA MARIA D’APICE

Nata a: Benevento; Il: 23.12.1991

Ruolo: Tallonatore

Club: Montevirginio Mini Rugby

Caps: esordiente

GIORDANA DUCA

Nata a: Frascati (RM); Il: 18.09.1992

Ruolo: seconda linea

Club: Frascati rugby Club 2015

Caps: esordiente

GIORGIA DURANTE

Nata a: Castelfranco Veneto (TV); Il: 22.09.1998

Ruolo: Pilone

Club: Montebelluna Rugby 1977 (tutorata Benetton R. Treviso)

Caps: esordiente

VALERIA FEDRIGHI

Nata a: Verona; Il: 5.09.1992

Ruolo: Seconda Linea

Club: Saracens (ING)

Caps: 8

GIADA FRANCO

Nata a: Napoli; Il: 11.07.1996

Ruolo: Terza Linea

Club: Rugby Colorno

Caps: esordiente

MANUELA FURLAN

Nata a: Trieste; Il: 30.06.1988

Ruolo: Estremo

Club: Iniziative Villorba Rugby

Caps: 61

LUCIA GAI

Nata a: Pesaro; Il: 3.05.1991

Ruolo: Pilone

Club: Stade Rennais Rugby (FRA)

Caps: 52

GAIA GIACOMOLI

Nata a: Calsalmaggiore (CR); Il: 1.01.1995

Ruolo: Pilone

Club: Rugby Colorno

Caps: 8

ELISA GIORDANO

Nata a: Mirano (VE); Il: 1.11.1990

Ruolo: Terza Linea

Club: Valsugana Rugby Padova

Caps: 27

ANNAMARIA GIZZI

Nata a: Colleferro (RM); Il: 28.03.1995

Ruolo: Centro

Club: Frascati Rugby Club 2015

Caps: 1

CARLOTTA GUERRESCHI

Nata a: Asti; Il: 4.09.1991

Ruolo: Ala

Club: CUS Torino

Caps: 1

ISABELLA LOCATELLI

Nata a: Vimercate (MB); Il: 23.10.1994

Ruolo: Seconda Linea/ Terza Linea

Club: Rugby Monza 1949

Caps: 16

VERONICA MADIA

Nata a: Casalmaggiore (CR); Il: 16.01.1995

Ruolo: Mediano di Apertura

Club: Rugby Colorno

Caps: 7

MARIA MAGATTI

Nata a: Como; Il: 21.08.1992

Ruolo: Ala

Club: Rugby Monza 1949

Caps: 21

MICHELA MERLO

Nata a: Albenga (SV); Il: 09.04.1986

Ruolo: Pilone

Club: Rugby Mantova (tutorata Rugby Colorno)

Caps: esordiente

AURA MUZZO

Nata a: San Vito al Tagliamento (PN); Il: 12.04.1997

Ruolo: Centro

Club: Iniziative Rugby Villorba

Caps: 1

MIRIAM PAGANI

Nata a: Seveso (MB); Il: 22.03.1992

Ruolo: Seconda linea

Club: Rugby Como (Tutorata Rugby Monza 1949)

Caps: esordiente

ELISA PILLOTTI

Nata a: Albenga (SV); Il: 29.12.1991

Ruolo: Seconda Linea

Club: Chicken CUS Pavia

Caps: 10

ELEONORA RICCI

Nata a: Terni; Il: 24.09.1990

Ruolo: Pilone

Club: : C.R.A.T. A Coruña (SPA)

Caps: 1

BEATRICE RIGONI

Nata a: Abano Terme (PD); Il: 1.08.1995

Ruolo: Mediano di Apertura – Centro

Club: Valsugana Rugby Padova

Caps: 22

VALENTINA RUZZA

Nata a: Padova; Il: 13.09.1992

Ruolo: Seconda Linea

Club: Valsugana Rugby Padova

Caps: 10

MICHELA SILLARI

Nata a: Parma; Il: 23.02.1993

Ruolo: Centro – Ala

Club: Rugby Colorno

Caps: 39

SOFIA STEFAN

Nata a: Padova; Il: 12.05.1992

Ruolo: Centro – Ala – Mediano di Mischia

Club: Stade Rennais Rugby (FRA)

Caps: 33

SILVIA TURANI

Nata a: Grumello del Monte (BG); Il: 6.07.1995

Ruolo: Tallonatore

Club: Rugby Colorno

Caps: 1

BEATRICE VERONESE

Nata a: Padova; Il: 11.03.1996

Ruolo: Terza Linea

Club: Valsugana Rugby Padova

Caps: 1