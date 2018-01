Tornano in campo i ragazzi della FTGI Curiana, a Colli sul Velino U16 e U18

Primi impegni ufficiali del nuovo anno per le formazioni della FTGI Curiana Rugby. Domenica 14 gennaio i ragazzi della franchigia Terni-Rieti saranno di scena a Colli sul Velino contro gli Arieti Rieti alle ore 11. Sempre a Colli ma alle ore 12 gli Under 18 giocheranno contro i pari età della Polisportiva SS Lazio. A riposo Under 14 e mini rugby, così come i Draghi della Seniores. I ragazzi di Mario Pariboni, dopo aver chiuso in testa il girone d’andata, sono attesi alla ripresa del campionato sul campo del Città di Castello per la prima giornata del girone di ritorno. Sono 4 i punti di vantaggio dei rossoverdi de La Supergomma sul Rugby Perugia. Più staccato il Gubbio.

Partite 8° giornata (domenica 21 gennaio)

Città di Castello Rugby – La Supergomma Terni Rugby

Guardia Martana – Rugby Fabriano

Rugby Perugia – Unione Orvietana

Rugby Gubbio – Rugby Foligno

Classifica Serie C2 Girone Umbria-Marche

La Supergomma Terni Rugby 32

Rugby Perugia 28

Rugby Gubbio 23

Rugby Foligno 13

Unione Orvietana 11

Città di Castello Rugby 9

Guardia Martana 9

Rugby Fabriano 0

(Gubbio, Foligno, Orvietana 4 punti di penalizzazione)